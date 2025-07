Nemecko chce urýchliť proces verejného obstarávania pre svoju armádu

Berlín 23. júna (TASR) - Nemecká vláda v stredu schválila návrh zákona, ktorého cieľom je urýchliť proces verejného obstarávania v oblasti obrany, ako aj výstavbu vojenských základní. Agentúra Reuters uvádza, že tento krok je súčasťou snahy Nemecka o zlepšenie svojej obrany i obrany spojencov v reakcii na hrozbu z Ruska, píše TASR.



„Chceme urýchliť obstarávanie, aby bolo Nemecko bezpečnejšie,“ vyhlásil nemecký minister obrany Boris Pistorius podľa agentúry DPA.



„Týmto návrhom zákona odstraňujeme mnohé prekážky, ktoré nám bránili v ešte rýchlejšom napredovaní... Teraz sa môžeme skutočne sústrediť na to, čo je dôležité pre obrannú schopnosť a vybavenie Bundeswehru (nemeckej armády, pozn. TASR),“ dodal Pistorius.



Na základe návrhu zákona bude mať armáda výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní, aby sa jej zásobovanie urýchlilo. Návrh tiež rozširuje definíciu vojenských potrieb o civilné položky, ako sú zdravotnícke potreby a stavebný materiál.



„Potrebujeme viac vojenského vybavenia a potrebujeme ho rýchlejšie. Toto možno dosiahnuť len rozšírením výroby,“ vyhlásila nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová. Informovala tiež, že hranica pre vyhlásenie verejného obstarávania sa vo všeobecnosti zvýši z menej ako 15.000 eur na 50.000 eur. V prípade stavebných projektov sa táto hranica zvýši až na milión eur.



Vláda chce tiež zmierniť environmentálne normy týkajúce sa napríklad výstavby vojenských kasární. Osobitnú pozornosť a ochranu budú mať podľa Reuters vojenské letiská.



Návrh zákona je podľa agentúr ďalším krokom v rámci nemeckého úsilia splniť cieľ NATO a zvýšiť výdavky na obranu na 3,5 percenta HDP do roku 2029. Platiť by mal spočiatku desať rokov.