Nemecko chce z ústavy vyškrtnúť slovo rasa

Berlín 3. februára (TASR) – Nemecké ministerstvo spravodlivosti v stredu uviedlo, že predložilo návrh na nahradenie slova "rasa" v ústave po vypuknutí diskusie o jeho spájaní s nacistickou ideológiou. Informovala o tom agentúra AFP.



"Ministerstvo spravodlivosti v utorok zaslalo návrh... dotknutým združeniam na predloženie pripomienok," uviedol pre agentúru jeho hovorca. Článok 3 v nemeckom základnom zákone uvádza, že "žiadna osoba nebude zvýhodňovaná alebo znevýhodňovaná pre svoje pohlavie, pôvod, rasu, jazyk, krajinu pôvodu, vieru alebo náboženské či politické presvedčenie".



Kritici sa snažia zmeniť ústavu platnú od roku 1949. Slovo "rasa" chcú nahradiť slovným spojením "alebo z rasistických dôvodov". Návrh musí najprv prejsť vo vláde, potom sa o ňom bude diskutovať v parlamente, ministerstvo však dúfa, že zákon bude schválený do septembrových volieb. "Takto vzdialime ústavu od rasistických ideológií a zároveň zachováme ochranu pred diskrimináciou," uviedlo ministerstvo spravodlivosti.



Diskusia o slove "rasa" v ústave sa rozprúdila vlani po smrti Georgea Floyda pri zatýkaní americkými policajtmi a protestoch hnutia Black Lives Matter. "Neexistujú 'rasy', sú len ľudské bytosti," uviedol šéf nemeckých zelených Robert Habeck. Ministerka spravodlivosti Christine Lambrechtová odmietla nahradiť slovo "rasa" výrazom "etnický pôvod", pretože "by to mohlo podporiť myšlienku, že existujú skupiny obyvateľstva, ktoré od seba možno zreteľne oddeliť".



Rasovú "čistotu" a nadradenosť "germánskej rasy", ktorú označil za "árijskú", presadzoval aj režim Adolfa Hitlera. Z tohto presvedčenia vychádzal aj pri holokauste, ktorý pripravil o život šesť miliónov Židov.