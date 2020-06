Nemecko chce zaviesť povinnosť hlásiť zviera nakazené koronavírusom

Berlín 16. júna (TASR) - Nemecká vláda plánuje zaviesť povinnosť oznamovať príslušným úradom každé domáce zviera, ktorému zistili infekciu koronavírusom. Tento krok je podľa vlády potrebný na podporu výskumu tohto vírusu. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Spolková ministerka poľnohospodárstva Julia Klöcknerová uviedla, že parlament má v úmysle tento plán prerokovať v júli.



Klöcknerová dodala, že ľudia nebudú mať povinnosť otestovať svoje domáce zvieratá na koronavírus. Podľa nej to má však zmysel robiť v určitých situáciách - napríklad, ak sa u mačky, ktorá žije v domácnosti s osobou trpiacou ochorením COVID-19, prejavujú príznaky choroby.



Ministerka zdôraznila, že zatiaľ neexistujú dôkazy o tom, že by sa vírus prenášal z domácich zvierat na ľudí.



V Nemecku so 83 miliónmi obyvateľov žije približne 31 miliónov domácich zvierat. Šéf tamojšieho výskumného centra pre choroby zvierat uviedol, že doteraz zaznamenali len jedno zviera, ktoré malo pozitívny test na nový koronavírus.