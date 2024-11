Nemecko chce zisťovať pripravenosť mladých mužov na službu v armáde

Berlín 6. novembra (TASR) - Nemecký kabinet v stredu schválil návrh zákona, ktorý umožní armáde zisťovať pripravenosť 18-ročných mužov na službu v armáde. Snahou je zvýšiť počty vojakov pre plnenie záväzkov voči NATO bez toho, aby sa krajina musela uchýliť k brannej povinnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúr Reuters a DPA.



Návrh predložený ministrom obrany Borisom Pistoriusom znovu zavádza vojenský register, do ktorého sa musia muži zapísať po dovŕšení 18 rokov a v ktorom sa uvádza, či sú ochotní a schopní vykonávať vojenskú službu. Tento digitálny prieskum bude zaslaný aj mladým ženám, ktoré však nie sú povinné odpovedať.



"Zákon o novej vojenskej službe nám umožňuje obnoviť vojenskú registráciu, ktorá už neexistuje, pretože branná povinnosť bola zrušená v roku 2011. Keby zajtra vznikol obranný stav, nevedeli by sme, koho môžeme odviesť, pretože neexistuje žiadna kompletná databáza," povedal Pistorius ešte pred rozhodnutím kabinetu.



Ruská invázia na Ukrajinu podnietila v Nemecku debatu o tom, či znovu zaviesť brannú povinnosť, ktorú v roku 2011 zrušili po 55 rokoch, aby sa tak tak zvýšil klesajúci počet vojakov v reakcii na ruskú agresiu.



Nemecko má v súčasnosti 180.000 vojakov a ich počet chce do roku 2031 zvýšiť na 203.000. Taktiež chce mať v zálohe 60.000 vojakov.



Pistorius tvrdí, že Nemecko potrebuje približne 460.000 vojakov, aby splnilo ciele NATO. Uviedol tiež, že "veľkú časť z nich, približne 260.000, musí byť schopné získať zo záloh".



Podľa nemeckej armády je v súčasnosti k dispozícii približne 15.000 výcvikových miest pre dobrovoľných poskytovateľov vojenskej služby, z ktorých je 5000 pravidelne voľných. Armáda plánuje vytvoriť ďalších 3000 výcvikových miest ročne, píše DPA.



Základný výcvik pre novú vojenskú službu má podľa návrhu trvať šesť mesiacov s možnosťou predĺženia až na 23 mesiacov, ak sa ľudia rozhodnú špecializovať na určitú oblasť.



Návrh zákona musí teraz prejsť nemeckým parlamentom. Do platnosti by mohla vstúpiť v máji budúceho roka.