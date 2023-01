Nemecko chce zriadenie tribunálu na vyšetrovanie zločinov na Ukrajine

Haag 16. januára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v pondelok vyzvala na zriadenie špeciálneho medzinárodného tribunálu, ktorý by súdil vedenie Ruska za inváziu na Ukrajinu. Uviedla to v prejave na pôde Haagskej akadémie medzinárodného práva. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Podľa Baerbockovej je potrebný "tribunál, ktorý môže vyšetrovať vedenie Ruska a postaviť ho pred súd". V holandskom Haagu sídli aj Medzinárodný trestný súd (ICC).



Ukrajinská vláda je pochopiteľne znepokojená tým, že ICC nemôže stíhať Rusko za jeho agresiu, povedala nemecká ministerka. ICC sa totiž môže zaoberať iba prípadmi, v ktorých dotknuté krajiny sú zmluvnými stranami Rímskeho štatútu, podľa ktorého tento súd vznikol, alebo ak by Bezpečnostná rada (BR) OSN postúpila prípad ICC.



Rusko nie je zmluvnou stranou a ako jeden z piatich stálych členov BR OSN ma právo veta a pravdepodobne by tak postúpenie prípadu ICC zablokovalo, píše Reuters.



"Hovorili sme o spolupráci s Ukrajinou a našimi partnermi v spojitosti s myšlienkou zriadenia špeciálneho tribunálu na stíhanie zločinov agresie proti Ukrajine," povedala Baerbocková s tým, že tribunál by uplatňoval ukrajinský trestný poriadok.



Tento orgán "s finančnou podporou partnerov by sa nachádzal mimo Ukrajiny a mal by medzinárodných prokurátorov a sudcov, aby bola zaručená nestrannosť a legitimita", dodala.



Ukrajina, Európska únia a Holandsko verejne podporili myšlienku zriadenia osobitného tribunálu. Rusko označuje vojnu na Ukrajine ako "špeciálnu vojenskú operáciu" a obvinenia z vojnových zločinov vrátane úmyselných útokov na civilistov popiera.