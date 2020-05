Nemecko chce zrušiť varovanie pred cestovaním do zahraničia

Berlín 18. mája (TASR) - Nemecko zrejme v polovici júna zruší odporúčanie pre svojich občanov, ktoré ich aktuálne varuje pred akýmkoľvek cestovaním do zahraničia. Uviedol to nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas po pondelňajšej videokonferencii s rezortnými kolegami z desiatich krajín významných z hľadiska turistického ruchu. Informoval o tom denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Maas počíta s tým, že od 15. júna by sa mali všeobecné odporúčania týkajúce sa cestovania nahradiť konkrétnymi, ktoré budú platiť len pre jednotlivé krajiny.



Minister zdôraznil, že nikto by nemal podľahnúť ilúzii, že nastane rýchly návrat k cestovaniu tak, ako to bolo bežné pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu. Opätovné uvoľnenie cestovania musí byť postupné a koordinované, povedal. To je predpoklad pre zrušenie cestovných varovaní a kontrolovaný návrat európskeho turizmu.



"Dohodli sme sa na tom, ako by sa mohlo umožniť - postupne, ale predovšetkým koordinovane - opäť slobodne cestovať po Európe. Mnoho krajín v Európe veľmi závisí od letnej turistickej sezóny – tiež práve od nemeckých turistov a preto je pochopiteľné, že veľa krajín si želá, aby mali čo najskôr podpísané dvojstranné dohody - práve s Nemeckom. Chceme, a snažíme sa vytvoriť predpoklady na to, aby sa letné dovolenky mohli uskutočniť, ale len v prípade zodpovedajúcich podmienok. Preto bude nevyhnutné ľuďom veľmi jasne povedať, že všade – a dnes to opäť veľmi zreteľne zaznelo – že všade budú obmedzenia, na plážach, v reštauráciách, v centrách miest. Musíme sa na to pripraviť, že tohtoročná dovolenka, ak ju niekto strávi v zahraničí v Európe, bude mať pravdepodobne veľmi málo spoločné s tou dovolenkou, ktorú pozná, keď bol na daných miestach v minulosti," citovala Maas agentúra DPA.



Na videkonferencii sa zúčastnili okrem Nemecka ministri zahraničných vecí Bulharska, Cypru, Chorvátska, Grécka, Malty, Portugalska, Rakúska, Slovinska, Španielska a Talianska. Niektoré krajiny by chceli podľa slov Maasa s Nemeckom uzavrieť v tejto súvislosti bilaterálne dohody.