Chlapca (15) poslal súd za mreže za hromadné znásilnenie dievčaťa (13)

Wuppertal 23. januára (TASR) - Súd v západonemeckom meste Wuppertal udelil v stredu trest dva roky a deväť mesiacov väzenia 15-ročnému chlapcovi, odsúdenému za hromadné znásilnenie 13-ročného dievčaťa. Išlo už o druhý súdny proces v tomto prípade, informoval hovorca súdu.



Ďalší 15-ročný chlapec dostal 15 mesiacov väzenia podmienečne za napomáhanie pri znásilnení, ku ktorému došlo vlani v apríli, keď sa dievča vracalo domov z plávania na kúpalisku.



Obaja chlapci sa k trestným činom priznali a súd zohľadnil, že tak ušetrili obeť od toho, aby musela znovu prísť na druhý súdny proces podať svedeckú výpoveď. Proces prebiehal za zatvorenými dverami, napísala tlačová agentúra DPA.



Chlapci ušli s rodičmi do Bulharska, ale tam ich zatkli a poslali naspäť do Nemecka.



Súd v Nemecku udelil už v októbri tresty šiestim chlapcom vo veku 14 až 17 rokov na záver súdneho procesu, ktorý takisto prebiehal za zatvorenými dverami. Hlavný páchateľ dostal štyri roky a deväť mesiacov väzenia, jeho hlavný komplic štyri roky za mrežami.



Dvaja ďalší páchatelia dostali kratšie tresty odňatia slobody, pričom zvyšným dvom udelili podmienečné tresty.



Prokuratúra v prvom súdnom procese uviedla, že dôkazy proti chlapcom sú nespochybniteľné. Bol medzi nimi aj videozáznam nachádzajúci sa v jednom z ich mobilných telefónov, vzorky DNA odobraté obeti a svedectvo ženy, ktorá proti zločinu zasiahla.



Chlapci, všetci pôvodom z tureckej menšiny v Bulharsku, čakali na dievča, keď vychádzalo z kúpaliska v meste Velbert, odvliekli ho do zalesnenej oblasti a sexuálne ho zneužívali, až kým nezasiahla okoloidúca žena.