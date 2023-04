Nemecko chystá posledný evakuačný let zo Sudánu

Berlín 25. apríla (TASR) - Nemecko v utorok večer podnikne posledný evakuačný let z konfliktom zmietaného Sudánu do Jordánska. Vo vyhlásení to uviedli nemecké ministerstvá obrany a zahraničných vecí. TASR prevzala z agentúry AFP.



"Ďalšie nemecké evakuačné lety z tohto regiónu nie sú plánované," dodali ministerstvá. Berlín koordinuje medzinárodné úsilie o odsun ľudí z leteckej základne neďaleko sudánskej metropoly Chartúm.



"S našou podporou bolo z Chartúmu odsunutých takmer 500 ľudí z 30 krajín," povedala šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková. V rámci nemeckej evakuačnej misie bolo evakuovaných zhruba 170 občanov Nemecka.



Predstavitelia nemeckej armády teraz komunikujú so spojencami o tom, kto sa od stredy ujme organizácie evakuačných letov, dodali ministerstvá.



Šéf britského rezortu obrany Ben Wallace predtým v utorok povedal, že Spojené kráľovstvo je pripravené prevziať túto úlohu od Nemecka.



V Sudáne vypukli 15. apríla ťažké boje medzi armádou vedenou generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie Burhánov zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú.



O polnoci z pondelka na utorok začalo platiť 72-hodinové prímerie, ktoré sprostredkovali Spojené štáty a Saudská Arábia. Doterajšie dohody o prímerí však neboli rešpektované.