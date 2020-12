Čiastočný lockdown sa v Nemecku predĺži do 10. januára

Berlín 2. decembra (TASR) – Čiastočný lockdown v Nemecku, počas ktorého sú zatvorené reštaurácie, múzeá, divadlá a voľnočasové zariadenia, sa predĺži do 10. januára. Kancelárka Angela Merkelová sa na tom dohodla v stredu podvečer na virtuálnom rokovaní s predsedami vlád 16 spolkových krajín. Informovala o tom agentúra DPA.



„V zásade zostáva zachovaný súčasný stav," uviedla Merkelová. Podľa kancelárky je Nemecko stále veľmi ďaleko od cieľov, ktoré si stanovilo v boji proti koronavírusovej pandémii. Jedným z nich je menej ako 50 novonakazených na 100 000 obyvateľov za sedem dní.



Bavorský premiér Markus Söder konštatoval, že súčasná situácia je neprijateľná a predĺženie lockdownu do 10. januára je nevyhnutné a správne. Dokonca nevylúčil, že v závislosti od vývoja pandémie by sa mohli opatrenia v niektorých oblastiach ešte sprísniť.



Na margo vakcíny Merkelová uviedla, že hoci očkovacia látky od firmy BioNTech môže byť v niektorých európskych krajinách schválená už koncom decembra, nemecká vláda nechce nič uponáhľať. Ďalej povedala, že Nemecko môže mať v prvom štvrťroku 2021 k dispozícii okolo sedem miliónov dávok vakcín od spoločností BioNTech a Moderna. Zatiaľ nie je možné odhadnúť, akú účinnosť bude mať vakcína od firmy AstraZeneca.



Nemecko za posledných 24 hodín zaznamenalo 487 nových úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19, čo je najviac od začiatku pandémie. V Nemecku doteraz potvrdili viac ako milión prípadov nákazy a 17 123 úmrtí.