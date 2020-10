Cichanovská si prezrela zvyšky Berlínskeho múru

Berlín 6. októbra (TASR) – Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská si pred utorňajším stretnutím s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou prezrela fragment Berlínskeho múru, ktorý v časoch studenej vojny rozdeľoval nemeckú metropolu na západnú a východnú časť. Označila ho za symbol politickej transformácie, akú chce presadiť aj v Bielorusku. Informovala o tom agentúra Reuters.



„Prvú vec, čo som v Berlíne urobila, bolo, že som sa išla pozrieť na Berlínsky múr," povedala Cichanovská. Po tom, čo hovorila s novinármi, navštívila fragment múru na námestí Potsdamer Platz, ktorý aktivisti nasprejovali na bielo-červeno, aby tak vyjadrili podporu demonštrantom v Bielorusku.



Na viacerých miestach v Berlíne je rozmiestnených niekoľko častí Berlínskeho múru posprejovaných grafitmi, ktorý hlavné mesto Nemecka rozdeľoval 28 rokov.



„Ukázali mi obrázok ľudí z východnej časti, ako stoja na múre," uviedla na margo záberov po kolapse východonemeckého režimu v roku 1989. „V Bielorusku je to rovnaké: sme na tomto múre a zvalíme ho," vyhlásila.



Cichanovská na podujatí organizovanom mimovládnou organizáciou Nemecký Marshallov fond Spojených štátov amerických vyzvala ruského prezidenta Vladimira Putina, aby nezasahoval do záležitostí v Bielorusku, napísala agentúra DPA.



„Chcela by som požiadať pána Putina, aby nepodporoval režim (prezidenta Alexandra Lukašenka), pretože to, čo sa deje v Bielorusku, je našou vnútornou záležitosťou," povedala.



Rusko je najbližším spojencom Bieloruska, pripomína DPA s tým, že Putin prisľúbil, že ak to bude potrebné, do Bieloruska vyšle svoje sily s cieľom obnoviť poriadok a ukončiť protivládne protesty.



Cichanovská v rozhovore pre nemecký týždenník Der Spiegel poznamenala, že rozhovor s Merkelovou sa zrejme bude týkať aj možnej mediácie krízy v Bielorusku zo strany nemeckej kancelárky.