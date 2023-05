Nemecko cvičí 44 slovenských vojakov na systém protivzdušnej obrany

Berlín 31. mája (TASR) - Nemecká armáda vykonáva v súčasnosti výcvik 44 slovenských vojakov na obsluhu systémov protivzdušnej obrany Mantis, ktoré dokážu na malú vzdialenosť ničiť rakety, delostrelecké granáty, mínomety či drony. V stredu to oznámili nemecké vzdušné sily, informuje agentúra DPA, z ktorej čerpala TASR.



Nemecko plánuje poskytnúť Slovensku dva systémy Mantis a päť radarov na kontrolu vzdušného priestoru, ktoré majú byť integrované do slovenských vzdušných síl. DPA približuje, že systémy Mantis slúžia na ochranu konkrétnych zariadení a infraštruktúry pred vzdušnými útokmi.



Spolkové ozbrojené sily (Bundeswehr) pomôžu zaistiť bezpečnosť počas júlového summitu Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse. Na tento účel presúvajú systémy protivzdušnej obrany Patriot zo Slovenska do Litvy.



Nemecký minister obrany Boris Pistorius už predtým ohlásil, že jeho krajina bude Slovensko naďalej podporovať početnými projektmi a posilnenou prítomnosťou vojakov.



Slovenské ministerstvo obrany v stredu potvrdilo, že od Nemecka dostalo ponuku na spoluprácu v oblasti ochrany vzdušného priestoru SR. Dodalo, že o jej využití bude rokovať. Nemecké ministerstvo obrany informovalo o ponuke na podporu slovenskej protivzdušnej obrany prostredníctvom tzv. air policingu.