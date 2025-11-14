Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 14. november 2025Meniny má Irma
< sekcia Zahraničie

Nemecko dá 150 mil. eur na nákup vojenského vybavenia USA pre Ukrajinu

.
Na snímke nemecký minister obrany Boris Pistorius reční počas tlačovej konferencie s viceprezidentkou Európskej komisie Kajou Kallasovou v rámci rokovania ministrov obrany krajín, ktoré tvoria formát G5 v Berlíne 14. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Najnovší balík prichádza deň po tom, čo severské a pobaltské krajiny oznámili spoločný záväzok vo výške 500 miliónov dolárov na nákup amerického vojenského vybavenia a munície pre Kyjev.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 14. novembra (TASR) - Nemecko prispeje najmenej 150 miliónmi eur na nákup amerického vojenského vybavenia pre Ukrajinu, vyhlásil v piatok nemecký minister obrany Boris Pistorius počas zasadnutia skupiny G5 v Berlíne. TASR o tom informuj podľa správy agentúry DPA.

Na rokovaniach sa zúčastnili ministri obrany Francúzska, Spojeného kráľovstva, Talianska a Poľska, ako aj najvyššia šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.

Hlavnou témou rokovaní bola pokračujúca podpora Ukrajiny v jej obrane proti Rusku. Prostredníctvom videokonferencie sa k diskusii pripojil aj ukrajinský minister obrany Denys Šmyhaľ.

Pistorius uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin sa jasne snaží ukrajinskému obyvateľstvu čo najviac znepríjemniť zimu prostredníctvom neustálych útokov na energetickú infraštruktúru, ktorých cieľom je podľa neho zlomiť vôľu ukrajinského ľudu klásť odpor.

Ministri sa dohodli na ďalších nákupoch v rámci programu NATO tzv. mechanizmu PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny), ktorého cieľom je dodávať Kyjevu zbrane vyrobené v Spojených štátoch.

Táto iniciatíva bola reakciou na verejné požiadavky amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby európske krajiny zvýšili svoje záväzky voči Ukrajine namiesto toho, aby sa spoliehali na Washington, konštatuje AFP.

Najnovší balík prichádza deň po tom, čo severské a pobaltské krajiny oznámili spoločný záväzok vo výške 500 miliónov dolárov na nákup amerického vojenského vybavenia a munície pre Kyjev.
.

Neprehliadnite

TRAGICKÁ NEHODA NA ŽELEZNICI: V Pečovskej Novej Vsi hlásia jednu obeť

Nemec strelil prvý hetrik v NHL: „Pravdepodobne aj prvý v kariére“

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života