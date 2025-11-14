< sekcia Zahraničie
Nemecko dá 150 mil. eur na nákup vojenského vybavenia USA pre Ukrajinu
Najnovší balík prichádza deň po tom, čo severské a pobaltské krajiny oznámili spoločný záväzok vo výške 500 miliónov dolárov na nákup amerického vojenského vybavenia a munície pre Kyjev.
Autor TASR
Berlín 14. novembra (TASR) - Nemecko prispeje najmenej 150 miliónmi eur na nákup amerického vojenského vybavenia pre Ukrajinu, vyhlásil v piatok nemecký minister obrany Boris Pistorius počas zasadnutia skupiny G5 v Berlíne. TASR o tom informuj podľa správy agentúry DPA.
Na rokovaniach sa zúčastnili ministri obrany Francúzska, Spojeného kráľovstva, Talianska a Poľska, ako aj najvyššia šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.
Hlavnou témou rokovaní bola pokračujúca podpora Ukrajiny v jej obrane proti Rusku. Prostredníctvom videokonferencie sa k diskusii pripojil aj ukrajinský minister obrany Denys Šmyhaľ.
Pistorius uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin sa jasne snaží ukrajinskému obyvateľstvu čo najviac znepríjemniť zimu prostredníctvom neustálych útokov na energetickú infraštruktúru, ktorých cieľom je podľa neho zlomiť vôľu ukrajinského ľudu klásť odpor.
Ministri sa dohodli na ďalších nákupoch v rámci programu NATO tzv. mechanizmu PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny), ktorého cieľom je dodávať Kyjevu zbrane vyrobené v Spojených štátoch.
Táto iniciatíva bola reakciou na verejné požiadavky amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby európske krajiny zvýšili svoje záväzky voči Ukrajine namiesto toho, aby sa spoliehali na Washington, konštatuje AFP.
