Nemecko dá Ukrajine ďalších 70 miliónov eur pre energetický sektor
Podpora je naliehavo potrebná počas chladnej zimy.
Autor TASR
Berlín 18. decembra (TASR) - Nemecká vláda poskytne Ukrajine pomoc v hodnote 70 miliónov eur na podporu jej energetickej infraštruktúry zničenej ruskými útokmi, oznámila nemecká ministerka pre rozvoj Reem Alabali-Radovanová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Nemecká ministerka v rozhovore pre mediálnu skupinu Funke povedala, že podpora je naliehavo potrebná počas chladnej zimy, aby sa zachovali základné služby pre Ukrajincov. Toto financovanie podľa nej pomôže zabezpečiť teplo, vodu a elektrinu pre viac než 2,5 milióna ľudí.
Väčšina týchto peňazí bude investovaná do decentralizovaných vykurovacích systémov vrátane mobilných vykurovacích jednotiek, ktoré umožnia udržať teplo v školách, škôlkach a nemocniciach aj v prípade, že ruské útoky zasiahnu veľké elektrárne. Radovanová objasnila, že o pomoc požiadali ukrajinské orgány.
Nemecké ministerstvo hospodárstva začiatkom decembra oznámilo, že vláda poskytne Ukrajine prostredníctvom rozvojovej banky KfW ďalších 100 miliónov eur na opravu jej energetickej infraštruktúry zničenej vo vojne s Ruskom. Už začiatkom roka 2025 prispela do fondu sumou viac ako 390 miliónov eur. Od februára 2022, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu, fond vyzbieral viac ako 1,3 miliardy eur. Nemecko je najväčším prispievateľom – doteraz prispelo celkovou sumou 550 miliónov eur.
Ľudia na Ukrajine sú vystavení štvrtej vojnovej zime, pričom teploty na tomto území v zimnom období môžu klesnúť až k mínus 20 stupňom Celzia.
