Deportácia do Tunisu bola v rozpore s platným právom, tvrdia Nemci

Štyridsaťdvaročný Tunisan žil od roku 2005 v nemeckom meste Bochum spolu s manželkou a štyrmi deťmi a mesačne inkasoval sociálnu podporu vo výške 1168 eur.

Gelsenkirchen 13. júla (TASR) - Piatková ranná deportácia bývalého bodyguarda lídra teroristickej siete al-Káida, Tunisana Samiho A. z Nemecka do vlasti bola v hrubom rozpore s platným právom a poškodila zásadné princípy právneho štátu, rozhodol v podvečer Správny súd v Gelsenkirchene, v zmysle čoho by malo dôjsť k návratu deportovaného do spolkovej republiky.



Informáciu prinieslo internetové vydanie denníka Bild.



Nemecké úrady ho zatkli koncom júna a označili ho za potenciálnu teroristickú hrozbu. Odvtedy sa nachádzal v extradičnej väzbe.



Spolkový rezort vnútra v Berlíne v priebehu dňa potvrdil odovzdanie Tunisana orgánom v jeho vlasti. Hovorkyňa ministerstva uviedla, že rezort v tejto veci "podporil" úrady v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, ale rozhodnúť o odsune Samiho A. bolo v ich kompetencii. Dodala, že o deportácii bol informovaný aj spolkový minister vnútra Horst Seehofer.



Tuniské orgány Samiho A. krátko po pristátí charterového letu z Düsseldorfu zadržali, informovali francúzske médiá s odvolaním sa na hovorcu tamojšej protiteroristickej prokuratúry Sofiene Slitiho.



Bývalého telesného strážcu bin Ládina deportovali v piatok ráno z Nemecka do Tuniska. Stalo sa tak napriek tomu, že Správny súd v Gelsenkirchene vo štvrtok večer jeho vyhostenie z krajiny nepovolil, pretože - ako konštatoval - zo strany tuniskej vlády neexistujú diplomaticky záväzné záruky, že vo vlasti nebude vystavený mučeniu. K mužovmu vyhosteniu došlo v čase, keď Spolkovému úradu pre migráciu a utečencov (BAMF) ešte nedoručili fax so štvrtkovým súdnym rozhodnutím.