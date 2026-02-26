< sekcia Zahraničie
Nemecko deportovalo 20 odsúdených Afgancov
Deportovaní muži boli odsúdení za spáchanie trestných činov v Nemecku vrátane sexuálnych a drogových deliktov, ako aj za napadnutia.
Autor TASR
Berlín 26. februára (TASR) - Nemecko deportovalo 20 osôb do Afganistanu v rámci prvého letu dohodnutého s vládnucim hnutím Taliban od jeho návratu k moci v roku 2021. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Nemecké ministerstvo vnútra vo štvrtok oznámilo, že 20 odsúdených afganských zločincov bolo po dosiahnutí dohody s Talibanom prevezených charterovým letom z Lipska na východe Nemecka do afganského Kábulu.
Predchádzajúce deportačné lety sprostredkoval Katar. Taliban čelí medzinárodnej izolácii pre nedodržiavanie ľudských práv, najmä práv žien.
Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt povedal, že dohoda „vytvára spoľahlivý základ pre priame a trvalé deportácie do Afganistanu“.
