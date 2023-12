Nemecko deportovalo Iračana podozrivého z plánovania útoku

Berlín 16. decembra (TASR) - Nemecko deportovalo späť do vlasti 20-ročného Iračana, ktorého úrady predtým upodozrievali z plánovania teroristického útoku v čase vianočných sviatkov. Oznámilo to v sobotu ministerstvo vnútra nemeckej spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Mužovi, ktorého meno nebolo zverejnené, zakázali natrvalo vstup do Nemecka. Úrady pritom nezverejnili informácie o tom, kedy bol deportovaný.



Iračana zadržali 21. novembra v meste Helmstedt v spolkovej krajine Dolné Sasko. Policajti ho zadržali na základe tipu, ktorý dostala miestna polícia o plánovaní vážneho útoku na vianočné trhy.



Deportovaný Iračan žil v Sasko-Anhaltsku, no pracoval v susednom Dolnom Sasku, vysvetľuje DPA.



V roku 2016 prišlo k teroristickému útoku na vianočných trhoch v Berlíne. Útočník vtedy ukradol nákladné auto, ktorým vrazil do davu. Útok si vyžiadal 12 obetí na životoch a 56 zranených. Útočníkom bol vtedy Tunisan, ktorému zamietli žiadosť o azyl. Niekoľko dní po útoku ho neďaleko Milána zastrelila talianska polícia.



Od tohto útoku v Berlíne bola posilnená bezpečnosť na všetkých vianočných trhoch, ktoré sa v tomto období konajú po celom Nemecku, píše DPA.