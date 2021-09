Deutsche Bahn podnikla právne kroky na zastavenie štrajku rušňovodičov

Berlín 2. septembra (TASR) – Železničná spoločnosť Deutsche Bahn (DB) vo štvrtok oznámila, že podnikla právne kroky voči Nemeckému zväzu rušňovodičov, ktorí vstúpili za uplynulý mesiac už do tretieho štrajku za zvýšenie platov a zlepšenie pracovných podmienok.



DB podala podľa informácií agentúry DPA na pracovnom súde vo Frankfurte nad Mohanom žiadosť o vydanie predbežného opatrenia o zastavenie štrajku. Stalo sa tak po tom, čo odborári odmietli novú ponuku DB zo stredy, ktorá sľubuje napríklad pandemický bonus do výšky 600 eur či zvýšenie platov o 3,2 percenta.



Súd má o predbežnom opatrení rozhodnúť ešte vo štvrtok - pojednávanie sa začne o 18.00 h, povedala jeho hovorkyňa.



Personálny riaditeľ DB Martin Seiler kritizoval, že súčasný štrajk nie je v súlade s „príslušným právnym rámcom", uvádza agentúra AFP. „Preto musíme konať v záujme našich zákazníkov a zamestnancov a umožniť jeho súdne preskúmanie," povedal.



Vo štvrtok skoro ráno sa začal v poradí tretí a doteraz najdlhší štrajk nemeckých železničiarov za mesiac, ktorý má trvať do 7. septembra. DB ohlásila, že vypraví v priemere len každý štvrtý diaľkový spoj. V regionálnej a prímestskej doprave (S-Bahn) bude v porovnaní s bežným dňom premávať zhruba 40 percent spojov.



Predseda zväzu rušňovodičov Claus Weselsky pre verejnoprávnu stanicu ARD uviedol, že nová ponuka od DB je „neprijateľná", keďže jej súčasťou nie je zvýšenie platov už v tomto roku. DB podľa neho požaduje, aby bol rozsah dohody obmedzený na súčasnú kolektívnu zmluvu, čo - ako tvrdí -, môže viesť k rozdeleniu GLD na členov prvej a druhej triedy. „Cieľom rady železníc je zničiť Nemecký zväz rušňovodičov," vyhlásil Weselsky.



Posledný veľký konflikt medzi GLD a DB sa odohral v rokoch 2014 a 2015, keď odborári zorganizovali počas viac ako deviatich mesiacov deväť kôl štrajkov.