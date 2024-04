Tínedžerka posprejovala desiatky domov a áut nacistickými symbolmi

Mníchov 10. apríla (TASR) - Tínedžerka nasprejovala v Mníchove nacistické symboly na asi 50 domov a 30 áut. Uviedla to v stredu miestna polícia, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Policajti boli v pondelok večer privolaní do jednej z mestských štvrtí, kde 15-ročné dievča prichytili pri čine. Mníchovská polícia ju zadržala aj v sobotu, keď ju odovzdala do výchovného zariadenia.



Polícia už väčšinu graffiti odstránila a upovedomila majiteľov posprejovaných vozidiel. Dievča bolo obvinené z trestného činu poškodzovania cudzieho majetku a celý prípad úrady vyšetrujú.



Verejné vyobrazovanie nacistických symbolov, medzi ktoré patrí napríklad hákový kríž, je v Nemecku trestné.