Do boja o post šéfa CDU vstúpili Armin Laschet a Friedrich Merz

Berlín 25. februára (TASR) - Svoju kandidatúru na post predsedu Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v utorok oficiálne oznámili premiér spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Armin Laschet a bývalý šéf frakcie CDU v Spolkovom sneme Friedrich Merz. Naopak, minister zdravotníctva Jens Spahn uviedol, že sa o túto pozíciu uchádzať nebude. Informovala o tom agentúra DPA.



Merz (64) po ohlásení svojej kandidatúry povedal, že boj o post šéfa CDU je bojom o budúcnosť tejto strany. "Som za veľkú zmenu a obnovu CDU," vyhlásil.



Jens Spahn, o ktorom sa takisto predpokladalo, že sa bude uchádzať o post lídra CDU, nakoniec kandidovať nemieni a podporí 59-ročného Lascheta. Ten dodal, že ak by vyhral, Spahna by si vybral za podpredsedu strany.



Do boja o post predsedu CDU už predtým vstúpil predseda zahraničného výboru nemeckého Spolkového snemu Norbert Röttgen (54).



O novom šéfovi najväčšej politickej strany v Nemecku, ktorý nahradí Annegret Krampovú-Karrenbauerovú, sa rozhodne na jej zjazde 25. apríla.



Kresťanskodemokratická únia je momentálne vnútorne rozpoltená medzi centristické krídlo na čele s kancelárkou Angelou Merkelovou, ktorá sa postu šéfky CDU vzdala koncom roku 2018, a konzervatívnejší blok, ktorý sa posunom viac doprava usiluje získať aj hlasy voličov krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD), píše DPA.



Laschet a Röttgen sú podľa agentúry považovaní za centristov, zatiaľ čo Merz, dlhoročný rival Merkelovej, je naopak radený k pravicovému krídlu strany.