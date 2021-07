Nemecko do Kábulu deportovalo ďalších 27 neúspešných žiadateľov o azyl

>Kábul 7. júla (TASR) - Do Kábulu deportovali v stredu skoro ráno z Nemecka skupinu 27 afganských mužov, neúspešných žiadateľov o azyl. S odvolaním sa na letiskové úrady v Kábule o tom informovala agentúra DPA.



Charterový let s Afgancami pristál v Kábule o 6.50 h miestneho času (4.20 h SELČ). Išlo v poradí už o 40. deportáciu žiadateľov o azyl z Nemecka nazad do ich vlasti. Berlín takéto deportácie vykonáva od decembra 2016, pričom do Afganistanu v rámci nich už celkovo vrátil 1104 ľudí.



Deportácie sú vnímané značne kontroverzne. Ich kritici tvrdia, že situácia vo vojnou zmietanom Afganistane je ešte stále príliš nebezpečná na návrat zamietnutých žiadateľov o azyl. Prebiehajúci odsun jednotiek NATO, ktorý začal 1. mája, túto krajinu uvrhol ešte vo väčšej neistoty, uvádza DPA.



Konflikt medzi militantným hnutím Talibanom a afganskou vládou napriek mierovým rokovaniam neustále pretrváva a bezpečnostná situácia v krajine je čoraz horšia, píše DPA. Útoky Talibanu sú tam takmer na dennom poriadku, pričom v krajine je stále aktívna aj extrémistická organizácia Islamský štát.