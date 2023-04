Nemecko do konca roka stiahne zo SR svoje systémy Patriot

Berlín 21. apríla (TASR) — Nemecká armáda plánuje tento rok ukončiť nasadenie svojich systémov protivzdušnej obrany Patriot v Poľsku a na Slovensku. Pre noviny mediálnej skupiny Funke to uviedol hovorca ministerstva obrany v Berlíne. TASR informuje na základe piatkovej správy agentúry DPA.



Stiahnutie systémov Patriot nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehr) z Poľska je naplánované na jún; na Slovensku majú byť do konca tohto roka. Hovorca dodal, že obe krajiny boli o týchto plánoch informované. "Samozrejme s našimi partnermi a NATO sme v nepretržitom kontakte, aby sme mohli primerane reagovať na príslušné zmeny situácie," uviedol.



Nemecko presunulo systémy Patriot do Poľska začiatkom roka po tom, čo vlani v novembri na územie Poľska pri hraniciach s Ukrajinou dopadla raketa, ktorá usmrtila dvoch farmárov. Berlín vtedy uviedol, že Varšave pomáha zaistiť jej vzdušný priestor. Podľa Západu vrátane Severoatlantickej aliancie išlo o ukrajinskú protilietadlovú raketu určenú na obranu pred ruskými útokmi.



DPA pripomína, že Bundeswehr rozmiestnil dva svoje systémy Patriot na Slovensku v marci 2022. Berlín zareagoval po tom, čo Slovensko krátko po vypuknutí ofenzívy Kremľa poskytlo Ukrajine vlastné systémy protivzdušnej obrany S-300. Už koncom vlaňajška bolo známe, že nemecké vojenské vybavenie umiestnené v SR sa bude musieť koncom roku 2023 vrátiť do Nemecka na technickú údržbu. Berlín teraz plánuje Slovensku do októbra dodať dva systémy protivzdušnej obrany Mantis.