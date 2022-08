Nemecko do odvolania pozastavuje svoju vojenskú misiu v Mali

Berlín 12. augusta (TASR) - Nemecko pozastavuje svoju misiu v západoafrickej krajine Mali až do odvolania, oznámil v piatok hovorca nemeckého ministerstva obrany. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Vláda Mali opakovane misii OSN nepovolila práva na prelety, ktoré sú potrebné na zjednodušenie výmeny personálu, píše nemecké ministerstvo obrany na Twitteri.



"Plánovaná výmena personálu preto nie je možná a to má vplyv na našu účasť," uviedlo ministerstvo a dodalo, že bezpečnosť nemeckých vojakov je najvyššou prioritou.



Nemecko pozastavuje v rámci misie OSN MINUSMA v Mali účasť na všetkých operáciách a bude sa sústreďovať len na zaistenie bezpečnosti svojho personálu, píše na svojej webovej stránke týždenník Spiegel. Stiahnutie nemeckých vojakov z tejto západoafrickej krajiny sa však ešte neuskutoční.



Hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit povedal, že Nemecko je pripravené pokračovať v medzinárodnej misii na udržanie mieru v Mali, no len v prípade, ak ju bude podporovať aj malijská vláda.