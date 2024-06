Nemecko do roku 2030 nezníži emisie podľa plánu, upozorňuje štúdia

Berlín 3. júna (TASR) - Nemecko nedokáže splniť cieľ znižovania skleníkových plynov o 65 percent do roku 2030. Uvádza to poradný zbor vlády pre klímu. TASR priniesla tieto informácie na základe správy agentúry DPA.



Toto vyjadrenie je v rozpore s predchádzajúcimi vyhláseniami ministra hospodárstva Roberta Habecka. "Pokiaľ si udržíme tento kurz, do roku 2030 dosiahneme vytýčené klimatické ciele," povedal minister v marci.



Predseda vládnej Odbornej rady pre klimatické otázky Hans-Martin Henning však spochybnil reálnosť týchto cieľov. "Podľa údajov z roku 2024 nemôžeme potvrdiť, že ciele na roky 2021 až 2030 budú naplnené. Práve naopak, predpokladáme, že ich nesplníme," uviedol Henning.



Rada pre klímu zverejnila svoju správu 3. júna. Celkovo 130-stranová správa sa opiera o prognózy Spolkovej agentúry pre životné prostredie (UBA). Nemecký klimatický zákon pritom krajinu zaväzuje k zníženiu emisií skleníkových plynov o minimálne 65 percent do roku 2030 a do roku 2040 o 88 percent. Do roku 2050 by už Nemecko malo dosiahnuť klimatickú neutralitu.