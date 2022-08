Nemecko: Do Rostocku dorazil prvý vlak s kukuricou z Ukrajiny

Rostock 23. augusta (TASR) – Vlak s 1200 tonami kukurice z Ukrajiny dorazil v utorok dopoludnia do severonemeckého prístavného mesta Rostock. Ide o prvú takúto dodávku, odkedy ruské sily spustili na Ukrajine vojenskú ofenzívu. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry DPA.



Išlo o 450 metrov dlhú súpravu s 21 vagónmi, ktorý bol podľa slov manažéra rostockého obilného terminálu Jacoba Lubiga "testovacím vlakom". Ako dodal, nasledovať budú ďalšie štyri takéto vlaky.



Kukuricu, ktorá má slúžiť ako krmivo pre zvieratá, preložili na ukrajinsko-poľských hraniciach a následne ju previezli do Rostocku nákladným vlakom. Tam ju pomocou dopravného pásu presunuli do obilných síl. Nateraz nie je jasné, ako dlho tam bude kukurica uskladnená.



Ukrajina nemôže v dôsledku ruskej invázie využívať mnohé zvyčajné exportné trasy pre poľnohospodárske produkty. V auguste sa znova obnovil export cez Čierne more, po tom, čo sa podarilo vďaka úsiliu OSN a Turecka sprostredkovať dohodu medzi Kyjevom a Moskvou týkajúcu sa odblokovania ukrajinských prístavov.



Z rostockého prístavu sa dovezená pšenica, jačmeň a kukurica vyváža loďami ďalej do sveta, pričom väčšina smeruje na Blízky východ, ale aj do severnej Afriky a do Iránu, dodáva DPA.



Cez Rostock, ktorý patrí spolu s Hamburgom k najdôležitejším obilným prístavom v Nemecku, sa ročne prepravia okolo tri až štyri milióny ton obilnín.