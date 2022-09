Protest v Nemecku: Do ulíc vyšli desaťtisíce klimatických aktivistov

Berlín 23. septembra (TASR) - Desaťtisíce klimatických aktivistov vyšli v piatok do ulíc vo viac než 270 nemeckých mestách v rámci najnovšej vlny protestov hnutia Fridays for Future (Piatky za budúcnosť). Demonštrácie sa konali aj v niekoľkých ďalších krajinách, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



V berlínskom parku Invalidenpark sa zišlo približne 20.000 ľudí. Ďalšie tisícky sa zhromaždili na protestných akciách v Hamburgu i ostatných väčších nemeckých mestách.



Polícia i organizátori uviedli, že presnejší počet účastníkov týchto protestných akcií bude uvedený neskôr. Od založenia organizácie Fridays for Future v roku 2018 to bola už jej v poradí jedenásta výzva na celosvetový klimatický protest, píše DPA.



Medzi požiadavky hnutia patrí okrem iného radikálne rozšírenie používania obnoviteľných zdrojov energie, odpustenie dlhu chudobným krajinám a univerzálny a stály prístup k dostupnej energii.