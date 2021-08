Nemecko: Do vnútorných priestorov budú neočkovaní potrebovať test

Berlín 10. augusta (TASR) - Povinnosť testovať sa na prítomnosť nového koronavírusu pre nezaočkovaných sa v Nemecku výrazne sprísni. V mnohých vnútorných priestoroch vrátane reštaurácií, ubytovacích zariadení či na bohoslužbách bude potrebný negatívny test v prípade, že sedemdňová incidencia stúpne v určitom okrese na vyššiu hodnotu ako 35 nakazených na 100.000 obyvateľov.



Zmeny, na ktorých sa v utorok na virtuálnom zasadnutí dohodli kancelárka Angela Merkelová a premiéri 16 spolkových krajín, by mali nadobudnúť účinnosť už v priebehu augusta, informuje agentúra DPA.



Negatívny výsledok testu na covid - buď antigénový test nie starší ako 24 hodín alebo PCR test nie starší ako 48 hodín - bude podľa denníka Die Welt pre nazaočkovaných povinný najneskôr od 23. augusta pre vstup do nemocníc a ošetrovateľských zariadení.



Do vnútorných priestorov v gastronomických prevádzkach, ako aj na podujatia a festivaly, ktoré sa konajú vo vnútri, účasť na bohoslužbách v kostoloch, návštevu služieb ako napríklad kaderníctiev či športovanie vo vnútri (vo fitness centrách či na plavárňach).



Cieľom novej stratégie vlády je motivovať ľudí k očkovaniu, keďže na jeseň hrozí štvrtá vlna pandémie. Očkovacia kampaň v Nemecku sa totiž podľa slov Merkelovej pribrzdila. "Musíme apelovať na to, aby sa očkovalo," zdôraznila s tým, že "tempo očkovania sa výrazne spomalilo".



"Skupina nezaočkovaných je príliš vysoká," konštatoval aj úradujúci berlínsky starosta Michael Müller. Bavorský premiér Markus Söder v tejto súvislosti zdôraznil: "Náš normálny život sa vráti vďaka očkovaniu." Prisľúbil, že vláda chce bezpodmienečne zabrániť zavedeniu prípadného ďalšieho lockdownu, avšak obmedzenia budú platiť pre tých, čo očkovanie odmietajú.



Aktuálne je oboma dávkami v Nemecku zaočkovaných 55,1 percenta obyvateľov. Merkelová podľa magazínu Der Spiegel poznamenala, že želateľné je dosiahnuť zaočkovanosť 90 percent pri osobách nad 60 rokov a 80-85 percent u ľudí od 12 rokov. To by podľa nej zodpovedalo celkovej miere zaočkovanosti v rozsahu 70-75 percent.



Okrem poklesu záujmu o očkovanie sa začal zvyšovať i počet infikovaných. Podľa údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) evidujú v krajine za týždeň 23,5 prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov - minulý týždeň ich bolo 17,9.



Úrady budú v budúcnosti okrem incidencie nákazy pri zohľadňovaní vývoja nákazy pozornejšie sledovať i mieru zaočkovanosti, počet závažných prípadov ochorenia a vyťaženosť zdravotníckeho systému.



Vláda i spolkové krajiny navyše žiadajú Spolkový snem, aby stav epidémie v krajine predĺžil aj po 11. septembri.



Predsedovia vlád jednotlivých spolkových krajín spoločne s Merkelovou dohodli aj na zrušení bezplatného testovania na koronavírus od 11. októbra. Zaoberali sa tiež následkami júlových ničivých povodní na západe krajiny. V rámci rozsiahleho finančného fondu na pomoc postihnutým oblastiam v Severnom Porýní-Vestfálsku a Porýní-Falcku prisľúbili 30 miliárd eur. Mimoriadne zasadnutie Spolkového snemu a hlasovanie o tomto balíku pomoci je naplánované na koniec augusta.