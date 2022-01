Berlín 26. januára (TASR) - Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová v stredu oznámila, že Nemecko dodá Ukrajine 5000 vojenských prilieb. Informovala o tom agentúra DPA.



"Ide o veľmi jasný signál, že Berlín stojí na strane Kyjeva," uviedla Lambrechtová.



Agentúra Reuters v tejto súvislosti doplnila, že Nemecko odmietlo Ukrajine dodať zbrane. Kyjev, ktorý sa obáva ruskej invázie, opakovane žiadal o dodanie zbraní aj z Nemecka, avšak tamojšia vládnuca koalícia túto požiadavku zmietla zo stola.



Ukrajina sa 19. januára obrátila na nemecké ministerstvo obrany so žiadosťou o pomoc s iným vybavením, pričom konkrétne spomenula prilby a nepriestrelné vesty. Podľa informácií DPA neboli požadované konkrétne množstvá.



Lambrechtová v stredu povedala, že len v rámci rozvojovej spolupráce plánuje Berlín poskytnúť Kyjevu pomoc vo výške 1,8 miliardy eur.



"Pracujeme na mierovom vyriešení tohto konfliktu uprostred Európy," uviedla ministerka a zdôraznila, že v týchto rozhovoroch sú červené čiary, o ktorých sa nedá rokovať. "O integrite štátov a suverenite NATO nemožno diskutovať," zdôraznila Lambrechtová.



Ruská armáda pri hraniciach s Ukrajinou sústredila desaťtisíce vojakov a množstvo ťažkej techniky. Podľa západných mocností sa môže Moskva pripravovať na inváziu, čo Kremeľ popiera. Rusko si však zároveň kladie bezpečnostné požiadavky, napríklad aby sa Ukrajina neintegrovala do západných štruktúr a aby sa Severoatlantická aliancia nerozširovala smerom na východ. To západné krajiny odmietajú.