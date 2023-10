Nemecko dodá Ukrajine ďalší systém Patriot, prisľúbil Scholz

Granada 5. októbra (TASR) — Nemecko dodá Ukrajine ďalší americký systém protivzdušnej obrany Patriot. Prisľúbil to vo štvrtok nemecký kancelár Olaf Scholz po schôdzke s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, informuje agentúra DPA.



Obaja lídri sa stretli počas tretieho summitu Európskeho politického spoločenstva v španielskej Granade.



"To je to, čo je teraz najviac potrebné," povedal Scholz novinárom na margo posilnenia ukrajinskej protivzdušnej obrany. Zelenskyj následne vyjadril Nemecku vďačnosť za všetku pomoc, ktorú poskytuje Ukrajine na obranu proti ruskej agresii.



Ďalší systém prisľúbený kancelárom Scholzom by mal posilniť protivzdušnú obranu Ukrajiny počas nadchádzajúcich zimných mesiacov. Počas nich sa očakávajú ďalšie vlny masívnych ruských raketových a dronových útokov na ukrajinskú energetickú a ďalšiu infraštruktúru, ako tomu bolo aj počas vlaňajšej zimy.



Podľa údajov amerického Centra strategických a medzinárodných štúdií (CSIS) stojí nová batéria Patriotu približne 1,1 miliardy dolárov (asi milión eur).



Prvý systém Patriot Nemecko poslalo Ukrajine v apríli, keď tak urobili aj Holandsko a Spojené štáty. Jeden z týchto veľmi cenených obranných systémov bol v máji v Kyjeve poškodený pri ruských útokoch.



V auguste nemecká vláda oznámila, že odovzdala Ukrajine ďalšie dva komponenty systému Patriot, konkrétne odpaľovacie zariadenia pre rakety.