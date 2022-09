Nemecko dodá Ukrajine dva salvové raketomety a 50 obrnených vozidiel

Berlín 15. septembra (TASR) - Nemecko dodá Ukrajine ďalšie dva salvové raketomety typu Mars II s 200 raketami a 50 obrnených pechotných vozidiel Dingo. Vo štvrtok to v Berlíne oznámila ministerka obrany Christine Lambrechtová na úvod dvojdňovej konferencie nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehr).



Ako píše agentúra DPA, tento krok prichádza v čase, keď Nemecko opakovane čelí kritike za to, že ukrajinským silám dodáva zbrane pomaly a v nedostatočnom množstve.



Lambrechtová tiež uviedla, že Nemecko v rámci výmeny čoskoro dodá Grécku 40 bojových vozidiel pechoty Mardery a Grécko následne poskytne Ukrajine 40 svojich bojových vozidiel pechoty BMP-1.



Kyjev na Berlín tlačí aj ohľadom dodávok bojových tankov Leopard, čo však Lambrechtová v pondelok opäť odmietla. Zdôvodnila to slovami, že žiadna krajina nedodala na Ukrajinu bojové vozidlá pechoty ani hlavné bojové tanky západnej výroby.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba kritizoval, že neexistuje "nijaký racionálny argument, prečo by tieto zbrane nemali byť dodané".



Kancelár Olaf Scholz v utorok povedal, že Nemecko dodalo zbrane, ktoré sú na bojisku rozhodujúce, avšak ohľadom ďalších dodávok chce Berlín podľa jeho slov postupovať koordinovane. Minister hospodárstva Robert Habeck na štvrtkovej tlačovej konferencii poznamenal, že na Ukrajinu bude dodaných viac zbraní.



Nemecko už Ukrajine poskytlo desiatky rakiet, húfnic a protilietadlových tankov.



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v rozhovore pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnený vo štvrtok vyzvala na urýchlené prijatie rozhodnutia čo sa týka dodávky bojových tankov Ukrajine.



"V rozhodujúcom období, v akom sa Ukrajina nachádza, toto nie podľa môjho názoru rozhodnutie, ktoré môžete dlho odďaľovať," konštatovala šéfka nemeckej diplomacie. Toto rozhodnutie je však podľa jej slov nutné prijať jedine "spoločne v koalícii a medzinárodne".