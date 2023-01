Nemecko dodá Ukrajine systémy protivzdušnej obrany Patriot

Washington 5. januára (TASR) - Nemecko sa pripojí k Spojeným štátom a dodá Ukrajine systémy protivzdušnej a protiraketovej obrany Patriot. Oznámil to Biely dom vo štvrtok po telefonáte nemeckého kancelára Olafa Scholza a amerického prezidenta Joea Bidena. TASR prevzala správu z britského denníka The Guardian.



Obaja lídri v telefonáte "vyjadrili spoločné odhodlanie pokračovať v poskytovaní potrebnej finančnej, humanitárnej, vojenskej a diplomatickej podpory Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné", napísal Biely dom.



Vo vyhlásení sa tiež píše, že USA chcú Ukrajine dodať bojové vozidlá pechoty (BVP) Bradley a Nemecko plánuje Kyjevu dodať BVP Marder. Obe krajiny chcú zároveň zabezpečiť výcvik ukrajinských vojakov v používaní daných zbraňových systémov.



USA pred dvoma týždňami oznámili, že Ukrajine dodajú systémy Patriot v rámci balíka vojenskej pomoci v hodnote 1,85 miliardy dolárov.