Nemecko dodá Ukrajine vyše 350 generátorov

Berlín 29. novembra (TASR) - Nemecká vláda v utorok oznámila, že poskytne Ukrajine viac než 350 generátorov elektrickej energie, aby dokázala zvládnuť výpadky prúdu spôsobené ruskými útokmi na energetickú infraštruktúru. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Nemecký kancelár Olaf Scholz počas rozhovoru s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským prisľúbil, že Berlín dodá Kyjevu elektrické generátory a zároveň poskytne finančnú pomoc na opravu poškodenej energetickej infraštruktúry vo výške 56 miliónov eur. Uviedol to hovorca nemeckej spolkovej vlády Steffen Hebestreit.



Ukrajina v súčasnosti žiada od spojencov najmä pomoc pri obnove zničenej energetickej infraštruktúry, ako aj generátory, transformátory a ďalšie zariadenia na zaistenie dodávok elektriny. Požaduje tiež posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany, aby mohla lepšie odolávať cieleným ruským útokom na civilnú infraštruktúru.



S dostatočnou pomocou Západu bude Ukrajina schopná "obnoviť svoj energetický systém, elektrickú sieť a zaistiť ľuďom prijateľné životné podmienky," povedal v utorok po príchode do Bukurešti ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorý sa v rumunskej metropole stretne na pracovnej večeri so šéfmi diplomacií členských krajín NATO.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na dvojdňovom zasadnutí Severoatlantickej rady v Bukurešti v utorok avizoval, že spojenci pred nadchádzajúcou zimou zintenzívnia dodávky paliva a generátorov na Ukrajinu.



Stoltenberg zároveň obvinil Rusko, že využíva zimu ako zbraň: zámerne ničí dodávky základných služieb, ako sú dodávky elektriny, kúrenia, vody či plynu, aby vyvolal novú utečeneckú vlnu z Ukrajiny do Európy.