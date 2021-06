Berlín 29. júna (TASR) - Nemecko dokončilo sťahovanie svojich vojakov z Afganistanu, ktoré sa začalo v máji. V utorok neskoro večer to oznámilo ministerstvo obrany. Spojené štáty majú cieľ ukončiť sťahovanie svojich príslušníkov ozbrojených síl do 11. septembra, pripomenula tlačová agentúra AFP.



"Po takmer 20 rokoch pôsobenia v Afganistane v utorok večer opustili krajinu poslední vojaci Bundeswehru," uviedla vo vyhlásení nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová. "Sú na ceste domov. Historická kapitola sa uzatvára," dodala.



Ministerka poďakovala na Twitteri všetkým 150.000 mužom a ženám, ktorí od roku 2001 v Afganistane slúžili, a napísala, že môžu byť na svoju službu hrdí.



Vzdala poctu aj zabitým a zraneným vojakom, slúžiacim v Afganistane. "Nikdy na vás nezabudneme," uviedla.



Podľa armády zahynulo v Afganistane počas služby 59 nemeckých vojakov.



Posledných vojakov letecky odviezli z ich základne v meste Mazár-e Šaríf na severe Afganistanu na dvoch nemeckých vojenských transportéroch A400 M a dvoch amerických transportných lietadlách C17.



Pred začiatkom sťahovania malo Nemecko ešte 1100 vojakov operujúcich v rámci 9600-člennej výcvikovej a podpornej misie NATO, čo bol druhý najvyšší počet po amerických vojakoch.



Nemecko zintenzívnilo sťahovanie vojakov po tom, čo prezident USA Joe Biden oznámil, že po 20 rokoch prítomnosti v Afganistane sťahuje amerických príslušníkov z krajiny.



Biden chce mať vojakov preč z Afganistanu do 11. septembra, na 20. výročie ničivých teroristických útokov al-Káidy na Spojené štáty.