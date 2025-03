Domnelý strelec na svadbe sa prihlásil na francúzskej polícii

Mníchov 24. marca (TASR) - Domnelý útočník na nedeľnej svadobnej hostine v bavorskom meste Fürth sa v pondelok ráno vydal do rúk francúzskej polície. Oznámila to polícia v nemeckom Norimbergu s tým, že preveruje, či skutočne ide o strelca, ktorý v nedeľu zabil 47-ročného muža. Podľa doterajších indícií sa pritom zdá, že áno, uviedol policajný hovorca. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.



Na svadobnej hostine vo Fürthe sa zhromaždili stovky ľudí. Došlo tam k streľbe, pri ktorej vážne zranenia utrpel 47-ročný Rumun a po prevoze do nemocnice im podľahol. Strelec z miesta činu ušiel. Polícia v súvislosti s prípadom pátrala po dvoch vozidlách s francúzskymi poznávacími značkami, ktoré z miesta odišli krátko po streľbe. Bezprostredne nebolo jasné, či páchateľ konal sám.



Vyšetrovatelia dosiaľ nezistili motív, ale domnievajú sa, že streľba bola úmyselná a týkala sa osobného sporu. Prípad prevzalo oddelenie vrážd a má v úmysle vypočuť veľké množstvo svedkov. Predpokladaný strelec sa v pondelok ráno sám vydal do rúk polície vo Francúzsku, od ktorého je mesto Fürth vzdialené vyše 200 kilometrov.



Streľba na svadobnej hostine nebola jedným násilným incidentom, ktorý si v nedeľu v Bavorsku vyžiadal obeť.



K druhej násilnosti došlo na kurdskom kultúrnom festivale, ktorý sa konal pod holým nebom v meste Parsberg. Medzi dvoma mužmi tam podľa polície eskalovala hádka, pri ktorej jeden z nich vytiahol zbraň a toho druhého zabil. Útočníka zadržali. Nijaká iná osoba zranenia neutrpela.