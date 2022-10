Nemecko doručí Ukrajine moderný systém protivzdušnej obrany

Berlín 2. októbra (TASR) - Nemecko doručí Ukrajine prvý zo štyroch moderných systémov protivzdušnej obrany IRIS-T v priebehu najbližších dní. V sobotu to počas vopred neohlásenej návštevy ukrajinskej Odesy vyhlásila nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Lambrechtová sa v Odese stretla so svojím ukrajinským rezortným kolegom Olexijom Reznikovom. Pre nemeckú televíziu ARD uviedla, že protivzdušné systémy sú obzvlášť dôležité pri "odrážaní útokov dronov".



Ukrajina v uplynulých týždňoch čelí čoraz častejším útokom tzv. samovražedných dronov iránskej výroby, ktoré spôsobujú závažné škody na životoch, majetku a infraštruktúre, pripomína Reuters.



V máji sa objavili informácie, že Berlín zvažuje doručenie systému IRIS-T v hodnote 150 miliónov eur pre Ukrajinu. Nemecké ozbrojené sily však tento systém, ktorý je považovaný za jeden z najmodernejších na svete, samy nevlastnia.



Lambrechtová v sobotu navštívila aj Moldavsko, kde v hlavnom meste Kišiňov vyzvala západné krajiny, aby sa ruskými vyhrážkami o použití jadrových zbraní nenechali odradiť od ďalšieho vyzbrojovania Ukrajiny. "Musíme byť opatrní, no nesmieme sa nechať paralyzovať," dodala Lambrechtová.



Ukrajina Nemecko opakovane žiada o bojové tanky Leopard na pomoc pri protiútokoch proti Rusku, ale vláda kancelára Olafa Scholza to doteraz odmietala. Scholz povedal, že nechce ísť do dodávok zbraní osamotene a rozhodnutia bude prijímať len po konzultácii so západnými spojencami.