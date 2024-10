Nemecko doteraz v roku 2024 deportovalo o 22 % viac osôb ako vlani

Belín 31. októbra (TASR) - Nemecko zaznamenalo 22-percentný nárast v počte deportácií za uplynulých deväť mesiacov tohto roka, ukázali vo štvrtok oficiálne údaje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ministerstvo registruje od začiatku roka do konca septembra 14.706 deportácií, čo je o 2664 viac ako za rovnaké obdobie v roku 2023. Medzi hlavných príjemcov deportovaných osôb patrili krajiny ako Gruzínsko, Severné Macedónsko, Rakúsko, Albánsko a Srbsko.



Nemecko v lete dokonca obnovilo deportácie do Afganistanu, ktoré zrušilo v roku 2021, keď sa hnutie Taliban dostalo k moci. Ministerka vnútra Nancy Faeserová nedávno vyhlásila, že deportácie do tejto krajiny budú pokračovať aj naďalej a v súčasnosti zvažuje možnosti deportácie osôb aj do Sýrie.



K zvýšenému počtu deportácií dochádza v čase politických diskusií o migračných otázkach po augustovom teroristickom útoku v meste Solingen. Útočník, dvadsaťšesťročný Sýrčan, pri ňom zabil troch ľudí a ďalších osem zranil.