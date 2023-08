Prieskum: Dôvera nemeckých občanov v demokraciu výrazne klesá

Hamburg 17. augusta (TASR) — Dôvera nemeckých občanov v demokraciu podľa nového prieskumu klesá. Kým na jeseň 2021 len necelá tretina opýtaných uviedla, že majú menšiu alebo malú dôveru v demokraciu v Nemecku, toto leto s takýmto tvrdením súhlasila už viac než polovica Nemcov (54 percent). Vyplýva to zo štvrtkových výsledkov prieskumu, o ktorých TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Ešte výraznejší je pokles dôvery občanov k politickým stranám. V roku 2020 im dôverovalo 29 percent Nemcov, v roku 2021 to bolo 20 percent a aktuálne ide o dosiaľ najnižšiu úroveň deviatich percent.



Na reprezentatívnom prieskume inštitútu policy matters pre Körberovu nadáciu sa v júni a júli zúčastnilo 1113 dospelých.



Približne 90 percent z nich deklarovalo, že je pre nich dôležité žiť v štáte, kde vládne sloboda, rovnosť pred zákonom a právo na slobodu prejavu a slobodné a tajné voľby.



Zároveň sa však 71 percent respondentov domnieva, že vedúce osobnosti v politike a médiách žijú vo svojom vlastnom svete, z ktorého sa na zvyšok obyvateľstva pozerajú zhora.



Veľká väčšina Nemcov (86 percent) si tiež želá väčšiu účasť na rozhodovaní, a to na komunálnej (93 percent), krajinskej (91 percent) i spolkovej úrovni (85 percent).



Viac ako polovica opýtaných (56 percent) odpovedala kladne na otázku, či sú na riešenie problémov potrební politici, "ktorí majú väčšiu moc a vôľu presadiť sa, aby mohli rozhodovať rýchlo a dôrazne".