< sekcia Zahraničie
Nemecko dúfa, že maďarské voľby umožnia poskytnutie pôžičky Kyjevu
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 13. apríla (TASR) - Nemecko dúfa, že zmena vlády v Maďarsku umožní Európskej únii urýchlene poskytnúť 90-miliardovú pôžičku pre Ukrajinu, ktorú blokuje maďarský premiér Viktor Orbán. V pondelok sa tak vyjadril hovorca nemeckej vlády. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Nemecká vláda s tým počíta, a preto verí v rýchle zostavenie vlády v Maďarsku,“ uviedol hovorca nemeckej vlády Stefan Kornelius po víťazstve strany Tisza a jej lídra Pétera Magyara v nedeľňajších parlamentných voľbách.
Orbán v súčasnosti blokuje vyplatenie už dohodnutej pôžičky EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, prijatie 20. balíka protiruských sankcií či prístupový proces Kyjeva do Únie.
Podľa zdroja agentúry CNA má cyperské predsedníctvo Rady EÚ v úmysle odblokovať úver pre Ukrajinu a 20. balík sankcií proti Rusku, hneď ako to bude možné. „Máme v úmysle zaradiť túto otázku na program zasadnutia COREPER-u (výboru stálych predstaviteľov), hneď ako to podmienky dovolia, s cieľom rýchleho uzavretia oboch otázok,“ uviedol cyperský predstaviteľ.
Analytik Viktor Daněk z Inštitútu pre európsku politiku však pre TASR povedal, že po víťazstve Tiszy nemožno očakávať úplný obrat v rozhodnutiach týkajúcich sa Ukrajiny a pripomenul, že jej europoslanci hlasovali proti pôžičke. „Myslím si, že Magyar bude postupovať opatrne a svoj súhlas bude podmieňovať ústupkami, napríklad odblokovaním zmarených eurofondov,“ uviedol.
