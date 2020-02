Dvaja ľudia zo sobotňajšej evakuácie do Nemecka sú nakazení vírusom

Frankfurt nad Mohanom 2. februára (TASR) - Nakazenie novým druhom koronavírusu sa potvrdilo v Nemecku u dvoch spomedzi cestujúcich sobotňajšieho letu, ktorý slúžil na evakuáciu Nemcov a iných štátnych príslušníkov z čínskeho mesta Wu-chan postihnutého epidémiou. Informovala o tom v nedeľu tlačová agentúra DPA, ktorá citovala spoločné vyhlásenie nemeckých vzdušných síl, Červeného kríža, a príslušných samosprávnych úradov.



V súvislosti so šírením koronavírusu spôsobujúceho pľúcne ochorenie nemecká armáda evakuovala z Wu-chanu občanov Nemecka a ich rodinných príslušníkov. Lietadlo z vyše 120 cestujúcimi pristálo v sobotu popoludní vo Frankfurte nad Mohanom. Po lekárskych prehliadkach presunuli 115 osôb do kasární v meste Germersheim v spolkovej krajine Porýnie-Falcko, kde majú stráviť dva týždne v karanténe.



Oboch evakuovaných, u ktorých sa infekcia potvrdila, umiestnili v Germersheime do izolácie a očakával sa ich prevoz na Univerzitnú kliniku vo Frankfurte nad Mohanom. Úrady zdôraznili, že obyvatelia Germersheimu nie sú vystavení žiadnemu nebezpečenstvu.



Jedenástich spomedzi pasažierov evakuačného letu previezli na uvedenú kliniku priamo z frankurtského letiska. U jedného z nich bolo takisto potrebné objasniť, či je nakazený novým koronavírusom, zatiaľ čo vo zvyšných prípadoch boli iné zdravotné dôvody, vysvetlil Kai Klose, minister sociálnych vecí spolkovej krajiny Hesensko.