Väčšina Nemcov pracujúcich z domu chce takto pracovať aj po pandémii

Mníchov 13. septembra (TASR) – Viac ako dve tretiny zamestnancov v Nemecku, ktorí pre koronakrízu pracujú z domu, chcú v takomto spôsobe výkonu svojho zamestnania pokračovať aj po pandémii. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky inštitútu YouGov, o ktorého výsledkoch v pondelok informovala agentúra DPA.



Podľa tejto sondáže, ktorá prebehla koncom júla na objednávku energetickej firmy EON, sa popularita práce z domu v dôsledku pandémie zvýšila. Až 71 percent z respondentov, ktorí pracujú z domu, uviedlo, že by v takomto spôsobe práce chceli pokračovať aj v budúcnosti. Ich počet sa tak zvýšil oproti začiatkom pandémie, respektíve prieskumu z vlaňajšieho mája, keď sa tak vyjadrilo len 58 percent opýtaných, pripomína DPA.



Približne štvrtina opýtaných (26 percent) v najnovšom prieskume uviedla, že by rada pracovala z domu stále. Zvyšných 45 percent by chcelo mať možnosť pracovať na striedačku z domu a z kancelárie, približuje DPA.



Sondáž pátrala aj po príčinách čoraz väčšej obľúbenosti práce z domu. Najčastejším dôvodom respondentov sa ukázal byť čas, ktorí ušetria, keď nemusia dochádzať do práce. Na tom sa zhodlo až 70 percent opýtaných. Ďalšími dôvodmi bola flexibilnejšia pracovná doba (57 percent opýtaných), ušetrenie financií za cestovné (52 percent) či pozitívny dosah na životné prostredie (43 percent).