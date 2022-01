V Nemecku zastrelili dvoch policajtov pri bežnej dopravnej kontrole

Berlín 31. január (TASR) - Dvoch policajtov zastrelili v pondelok v skorých ranných hodinách počas bežnej dopravnej kontroly na západe Nemecka. S odvolaním sa na vyjadrenie miestnej polície o tom informovali viaceré nemecké médiá.



K incidentu došlo približne o 4.20 h pri dopravnej kontrole pri meste Kusel ležiacom v spolkovej krajine Porýnie-Falcko, píše agentúra AP.



Polícia v súvislosti so streľbou pátra po viacerých páchateľoch. Nedisponuje však ich opisom a nevie ani to, v akom vozidle cestovali či ktorým smerom sa po streľbe vydali.



Vodičov v okolí mesta Kusel ale vyzvala, aby z bezpečnostných dôvodov nebrali stopárov. Upozornila tiež na to, že prinajmenšom jeden z podozrivých je ozbrojený.



Pátranie bolo rozšírené aj na susednú spolkovú krajinu Sársko. Polícia vyzvala prípadných svedkov incidentu, či ľudí registrujúcich podozrivé aktivity, aby sa jej ozvali.



Obeťami incidentu, ku ktorému došlo v obci Ulmet, sú 24-ročná policajtka a jej 29-ročný kolega, príslušníci okresného policajného zboru v Kuseli. V čase incidentu boli podľa informácií televíznej stanice RTL v civile.