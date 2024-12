Nemecko: EÚ musí zvážiť pozastavenie prístupového procesu Gruzínska

Berlín 26. decembra (TASR) - Európska únia musí zvážiť oficiálne prerušenie prístupového procesu Gruzínska vzhľadom na nepriateľský postoj tamojšej proruskej vládnucej strany k EÚ a oslabovanie demokracie v krajine. Vyhlásila to vo štvrtok nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



"Strana Gruzínsky sen svojím protieurópskym obratom zámerne zastavila prístupový proces Gruzínska s EÚ," uviedla Baerbocková. "V EÚ by sme teraz mali tiež diskutovať o oficiálnom pozastavení prístupového procesu Gruzínska vzhľadom na čoraz autoritárskejšiu politiku Gruzínskeho sna."



Ministerka zdôraznila, že udelenie štatútu kandidátskej krajiny Gruzínsku v decembri 2023 bolo jasne spojené s prísľubmi reforiem. "Namiesto pokroku však vidíme alarmujúcu regresiu," konštatovala s poukázaním na zákroky proti pokojným proeurópskym demonštrantom, ktorí vychádzajú do ulíc metropoly Tbilisi a ďalších miest už niekoľko týždňov.



Gruzínska vládnuca strana tiež vážne ohrozuje desaťročia trvajúce partnerstvo s Nemeckom, doplnila Baerbocková.



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v dôsledku nedávnych udalostí obmedzilo spoluprácu s Gruzínskom a pozastavilo podporné projekty v objeme viac ako 200 miliónov eur. Berlín tiež s partnermi v EÚ diskutuje o ďalších opatreniach, ktoré by podľa Baerbockovej mohli siahať od zrušenia bezvízového styku pre gruzínskych predstaviteľov po cielené sankcie.



Prozápadné opozícia spochybňuje víťazstvo strany Gruzínsky sen v októbrových parlamentných voľbách a ostro kritizuje jej rozhodnutie fakticky zastaviť prístupové rozhovory s Úniou. Gruzínska polícia opakovane násilím rozháňala demonštrácie, zadržala aktivistov a opoziční politici i pracovníci médií boli terčom útokov, pripomenula DPA.