Europoslanca Kraha z AfD vyšetrujú pre možné úplatky z Ruska a Číny

Berlín 24. apríla (TASR) - Nemecké úrady v stredu oznámili začatie predbežného vyšetrovania voči poslancovi Európskeho parlamentu za krajne pravicovú Alternatívu pre Nemecko (AfD) Maximilianovi Krahovi v súvislosti s možným úplatkárstvom. Objavili sa totiž správy, že od Ruska a Číny dostal pochybné finančné príspevky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Cieľom predbežných vyšetrovacích úkonov proti Krahovi je "preskúmať, či existuje prvotné podozrenie z trestného činu podplácania poslanca", uviedla nemecká prokuratúra vo vyhlásení.



K oznámeniu dochádza len niekoľko hodín po tom, čo Krah uviedol, že prepustí svojho asistenta, ktorého zatkli pre obvinenia zo špionáže pre Čínu. Politik však zostáva lídrom kandidátky AfD do júnových volieb do EP.



Podľa Spolkovej generálnej prokuratúry Jian G. sledoval aktivity čínskej opozície v Nemecku, odovzdával informácie z Európskeho parlamentu čínskemu ministerstvu štátnej bezpečnosti a pôsobil aj ako agent tajnej služby.



Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu označil podozrenia zo špionáže pre Peking za "veľmi znepokojujúce".



Jian G., ktorého vzali do vyšetrovacej väzby, má čínske korene, no už niekoľko rokov disponuje nemeckým občianstvom. Do Drážďan prišiel v roku 2002 ako študent. Určitý čas bol členom Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Pri zakladaní firmy sa zoznámil s Krahom, ktorý pôsobil ako právnik v Drážďanoch. Ten ho v roku 2019, keď sa stal europoslancom za AfD, zamestnal ako asistenta.