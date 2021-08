Nemecko evakuuje svojich občanov z Kábulu

Berlín/Paríž/Kábul 16. augusta (TASR) - Nemecko spustilo evakuáciu svojich občanov z Afganistanu po tom, čo militantné hnutie Taliban v nedeľu ovládlo i hlavné mesto Kábul. V noci na pondelok pristálo podľa agentúry DPA v katarskej Dauhe americké lietadlo, na palube ktorého bolo 40 spolupracovníkov nemeckého veľvyslanectva a štyria členova švajčiarskej diplomatickej misie.



O niekoľko hodín neskôr odletelo do Kábulu z dolnosaského vojenského letiska Wunstorf prvé lietadlo nemeckej armády s vojakmi, ktorí majú zaistiť evakuáciu. Odcestovali s nimi i vojenskí policajti a zdravotníci Bundeswehru. Nemecko stiahlo svoje jednotky z Afganistanu koncom júna po 20 rokoch.



Francúzsko do pondelka večera uskutoční prvú evakuáciu svojich občanov z Kábulu na základňu v Spojených arabských emirátoch, uviedla podľa agentúry AFP ministerka obrany Florence Parlyová. Pre rozhlasovú stanicu France Info povedala, že z krajiny plánujú evakuovať desiatky Francúzov, ako aj "ľudí pod našou ochranou".



Militantné hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu vstúpilo do metropoly Kábul, kde jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol do Uzbekistanu.



Predstavitelia Talibanu v pondelok podľa agentúry Reuters uviedli, že nemajú správy o prípadných bojoch. "Situácia je podľa našich informácií pokojná," uviedol jeden z členov islamistického hnutia.