Nemecko eviduje 79.696 nakazených koronavírusom a 1017 úmrtí

Berlín 3. apríla (TASR) - Počet prípadov nákazy koronavírusom sa v Nemecku v piatok zvýšil o 6174 na celkových 79.696. Za uplynulých 24 hodín pribudlo aj 145 nových úmrtí, čím ich celkový počet stúpol na 1017. Vyplýva to z aktuálnych údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI), píše agentúra Reuters.



Univerzita Johnsa Hopkinsa do piatku rána uvádza až 84.794 nakazených, čím ich počet, ako píše denník Die Welt, po prvý raz presiahol počet infikovaných v Číne. Univerzita Johnsa Hopkinsa zároveň eviduje až 1107 mŕtvych. Čísla tejto inštitúcie sa zvyknú mierne líšiť od oficiálnych údajov RKI, ktorý bilanciu nakazených a obetí aktualizuje len raz denne.



Hlavný nemecký orgán na kontrolu chorôb RKI zároveň medzičasom prehodnotil svoje odporúčania ohľadom nosenia ochranných rúšok na tvár, uviedol denník Süddeutsche Zeitung. Ak ľudia - aj tí bez symptómov ochorenia COVID-19 - preventívne nosia rúško, mohlo by to znížiť riziko prenosu vírusov na iných ľudí, píše sa na webovej stránke RKI.



To, či rúška skutočne zmierňujú riziko prenosu infekcie alebo pred nákazou chránia tých, čo ich nosia, však nie je vedecky potvrdené, upozorňuje RKI. Predtým tento inštitút nosenie rúšok odporúčal len pre ľudí s akútnym dýchacím ochorením.



Nie každý, kto sa nakazí koronavírusom SARS-CoV-2, si to aj hneď všimne, poznamenal RKI. U niektorých z infikovaných sa choroba COVID-19 vôbec neprejavila, no napriek tomu mohli vírus šíriť ďalej. Pravidlá týkajúce sa kašľania, kýchania, hygieny rúk a zachovania minimálneho odstupu od iných majú podľa RKI ľudia dodržiavať aj naďalej, aj keď budú nosiť rúška.