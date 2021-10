Nemecko eviduje prudký nárast migrantov prichádzajúcich z Bieloruska

Berlín 13. októbra (TASR) – Viac ako 4300 nelegálnych migrantov sa od augusta dostalo do Nemecka cez Poľsko a Bielorusko. Pre agentúru DPA to v stredu uviedla nemecká polícia, ktorá poukázala na prudký nárast počtu utečencov prevažne z Iraku, Sýrie, Jemenu a Iránu, ktorý zaznamenávajú na nemeckých hraniciach už niekoľko mesiacov.



Za obdobie od januára do júla evidovali 26 ľudí, ktorí prišli do Nemecka tzv. „bieloruskou" trasou. V auguste ich počet stúpol na 474 a v septembri na 1914. Počas októbra už zaregistrovali 1934 migrantov.



V prijímacích centrách pre migrantov v spolkovej krajine Brandenbursko susediacej s Berlínom sa momentálne nachádza 2600 osôb. Šéf cudzineckého úradu v meste Eisenhuettenstadt Olaf Jansen poznamenal, že tamojšie kapacity sa pomaly zapĺňajú. Dodal, že bežnú kapacitu 3500 miest dočasne navýšili prostredníctvom vyhrievaných stanov na 4600 lôžok.



Zariadenia pre uchádzačov o azyl podľa jeho slov zatiaľ preplnené nie sú. „Situácia nie je dramatická, ale je náročná," uviedol. Veľkú komplikáciu, ako priblížil, navyše predstavujú karanténne opatrenia súvisiace s koronavírusovou pandémiou. Počty migrantov prichádzajúcich do Nemecka budú (naďalej) stúpať, predpovedal Jansen. „Nevidíme nijakú snahu to zastaviť," povedal pre DPA.



V reakcii na sankcie zo strany EÚ bieloruský líder Alexandr Lukašenko v máji vyhlásil, že Minsk nebude nelegálnym migrantom brániť v tom, aby jeho krajinu využívali ako tranzitnú trasu na cestu do Európy. Členské štáty EÚ Lukašenka obviňujú, že úmyselne podporuje snahy migrantov z krízových regiónov Blízkeho východu a Afriky, ktorých údajne priváža priamo k hraniciam susediacich krajín EÚ. Poľsko, Litva a Lotyšsko v tejto súvislosti posilnili ochranu a bezpečnosť svojich hraníc.