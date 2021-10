Nemci evidujú v októbri takmer 4900 pokusov o ilegálny prechod hraníc

Berlín 29. októbra (TASR) - Nemecké úrady evidujú 4889 migrantov, ktorí sa počas októbra pokúsili o nelegálny vstup na územie krajiny cez Poľsko a Bielorusko. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na nemeckú políciu.



Počet evidovaných nelegálnych prekročení hraníc Nemecka sa v priebehu októbra oproti septembru viac ako zdvojnásobil, uviedli tamojšie úrady.



Od začiatku roka došlo k 7300 neoprávneným pokusom o prekročenie nemeckých hraníc prostredníctvom tzv. "bieloruskej" trasy.



K nárastu počtu migrantov prichádzajúcich do Nemecka z Poľska dochádza už od augusta. Polícia uviedla, že momentálne nevidí žiadne známky zmiernenia situácie.



V piatok našli neďaleko nemecko-poľských hraníc mŕtveho utečenca, informovala polícia v meste Görlitz. Išlo o Iračana, ktorého sa pokúsili resuscitovať, avšak život sa mu zachrániť už nepodarilo. Ďalšie informácie neboli bezprostredne známe.



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v máji vyhlásil, že jeho vláda už nebude brániť migrantom v ceste do EÚ, a to v reakcii na prísnejšie západné sankcie uvalené na Bielorusko za násilné potlačenie protestov po sporných prezidentských voľbách.



Odvtedy počet migrantov z Iraku, Sýrie, Jemenu a ďalších problémových regiónov, ktorí sa pokúšajú nelegálne vstúpiť do Európskej únie cez Bielorusko, výrazne vzrástol. Susedné krajiny - Poľsko, Litva a Lotyšsko - niesli hlavný nápor tohto prílevu.