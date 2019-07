Facebook sa proti dvojmiliónovej pokute od Nemecka plánuje odvolať

Facebook v polročnej hodnotiacej správe za obdobie od januára do júna 2018 o nenávistných prejavoch na svojich stránkach údajne uviedol skreslený obraz o množstve nahláseného nelegálneho obsahu.

Berlín 19. júla (TASR) - Sociálna sieť Facebook v piatok oznámila, že sa plánuje odvolať proti pokute dva milióny eur, ktorú jej začiatkom júla udelil nemecký Spolkový úrad pre spravodlivosť (BfJ). Informovala o tom agentúra AP.



Facebook totiž vo svojej polročnej hodnotiacej správe za obdobie od januára do júna 2018 o nenávistných prejavoch na svojich stránkach údajne uviedol skreslený obraz o množstve nahláseného nelegálneho obsahu. Zverejnením len časti takýchto príspevkov mal porušiť nemecký zákon týkajúci sa transparentnosti na internete.



BfJ vyčíta Facebooku aj to, že formulár na hlásenie nezákonného obsahu je "príliš skrytý".



Facebook tieto obvinenia v piatkovom stanovisku odmietol a tvrdí, že spomínaný zákon je nejasne formulovaný. Zároveň však zdôraznil ochotu dodržiavať ho v plnom jeho rozsahu a uviedol, že pokuta mu poskytla "niekoľko nových užitočných usmernení".



V správe za rok 2018 sa píše, že v priebehu prvého polroku dostal Facebook 1704 sťažností od 886 ľudí, týkajúcich sa nezákonného obsahu. Z toho bolo vymazaných 362 príspevkov nahlásených 218 používateľmi.



Na základe nového nariadenia, ktoré platí od 1. januára 2018, majú po nahlásení používateľmi sociálne siete ako Twitter či Facebook 24 hodín na to, aby zo svojich účtov odstránili príspevky nahlásené používateľmi, ktoré otvorene porušujú nemecké zákony. Ak sociálne siete tieto pravidlá nedodržia, hrozí im pokuta až do výšky 50 miliónov eur.