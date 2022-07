Nemecko financuje nákup dronov na prevenciu úhynu srnčiat počas žatvy

Berlín 25. júla (TASR) - Nemecká spolková vláda vyčlenila tri milióny eur na nákup dronov, ktorých používanie pomôže zabrániť úhynu srnčiat počas žatvy v dôsledku používania veľkých poľnohospodárskych strojov.



Nemecké ministerstvo poľnohospodárstva oznámilo toto rozhodnutie v pondelok v Berlíne s tým, že používanie dronov s termovíziou pomôže lokalizovať srnčatá skrývajúce sa v poliach a zachrániť ich pred zranením alebo usmrtením žacími strojmi.



Ako informovala agentúra DPA, poľnohospodárske podniky v Nemecku majú teraz do 1. septembra čas, aby požiadali o financovanie nákupu dvoch dronov za cenu do 4000 eur za kus. Tieto drony musia byť schopné lietať najmenej 20 minút a mať funkciu termovíznej kamery.



Spolková vláda ponúkla podobný program už aj vlani, dodala DPA.



Srnčatá sa - často aj so svojimi matkami - ukrývajú v hustej vegetácii na poľnohospodárskej pôde, aby sa takto chránili pred predátormi. Keď však vycítia nebezpečenstvo, zostanú nehybne ležať na zemi. Podľa odhadov sú takto pri žatve každoročne zranené alebo usmrtené tisíce kusov srnčej zveri.