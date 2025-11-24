Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemecko, Francúzsko a Británia vítajú pokrok v rokovaniach o Ukrajine

Na snímke Keir Starmer. Foto: TASR/AP

Pokrok v rokovaniach o ukončení viac ako tri a pol roka trvajúcej vojny privítal aj britský premiér Starmer. Všetci sa podľa neho sústreďujú na to, čo z toho treba získať - spravodlivý a trvalý mier.

Berlín/Paríž 24. novembra (TASR) - Nemecko v pondelok po nedeľňajších rokovaniach o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu privítalo pokrok v úsilí o dosiahnutie dohody o ukončení vojny. Podľa francúzskeho ministra zahraničných vecí Jeana-Noëla Barrota boli rozhovory v Ženeve konštruktívne a užitočné. Pokrok privítal aj predseda britskej vlády Keir Starmer, podľa ktorého je potrebné naďalej pracovať a dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, Reuters a stanice Sky News.

Vnímame veľmi pozitívne, že konečne došlo k pokroku, a vítame fakt, že sa veci hýbu vpred,“ povedal hovorca nemeckej vlády Sebastian Hille.

V nedeľu v Ženeve rokovali zástupcovia Ukrajiny s predstaviteľmi Británie, Francúzska a Nemecka a so zástupcami Spojených štátov o americkom mierovom pláne, ktorý USA minulý týždeň predložili Ukrajine. Tieto rokovania v utorok na sieti X vyzdvihol aj šéf francúzskej diplomacie Barrot.

Pokračuje práca na vytvorení podmienok pre mier, ktorý rešpektuje suverenitu Ukrajiny a garantuje záujmy a bezpečnosť Európy,“ napísal Barrot. Dodal, že o rokovaniach diskutoval aj so svojimi náprotivkami z európskych štátov a ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom.

Obe tieto slová sú dôležité. Musí byť spravodlivý a samozrejme, o veciach týkajúcich sa Ukrajiny musí rozhodovať Ukrajina, ale musí byť aj trvalý a musí vydržať,“ povedal Starmer, pričom súčasne konštatoval, že v tejto súvislosti je ešte veľa práce.

Starmer zároveň pripomenul, že v utorok sa lídri krajín tzv. koalície ochotných - voľného zoskupenia približne 35 krajín na čele s Britániou a Francúzskom - spoja prostredníctvom videohovoru, aby diskutovali o dosiahnutom pokroku v súvislosti s ukončením vojny na Ukrajine.
.

