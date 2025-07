Nemecko, Francúzsko a Británia zvažujú spoločnú návštevu do Izraela

Berlín 29. júla (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok oznámil, že Nemecko, Francúzsko a Británia zvažujú spoločnú cestu svojich ministrov zahraničných vecí do Izraela. Uviedol to na tlačovej konferencii v Berlíne po boku jordánskeho kráľa Abdalláha II. v čase, kedy rastie medzinárodný tlak v súvislosti s humanitárnou krízou v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Pravdepodobne požiadame troch ministrov zahraničných vecí Francúzska, Spojeného kráľovstva a Nemecka, aby budúci štvrtok spoločne vycestovali do Izraela a predstavili postoj... troch vlád,“ spresnil Merz.



Tieto tri európske krajiny v posledných dňoch zintenzívnili výzvy na urgentné dodanie humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy, kde izraelská armáda vedie ofenzívu proti militantnému hnutiu Hamas. Čoraz hlasnejšie varovania o šíriacom sa hlade v Pásme Gazy prichádzajú po takmer 22 mesiacoch vojny.



Minulý týždeň vydali Berlín, Paríž a Londýn spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzvali na ukončenie „humanitárnej katastrofy“ v palestínskej enkláve. „Predpokladáme, že izraelská vláda je ochotná uznať, že teraz treba konať,“ uviedol v utorok Merz.



Hoci Nemecko patrilo medzi najvernejších spojencov Izraela, nemecký kancelár v posledných týždňoch čoraz častejšie kritizuje jeho vojenskú operáciu, pripomína AFP. V pondelok večer oznámil, že Nemecko bude spolupracovať s Jordánskom na leteckom doručovaní humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.



V utorok dodal, že dve nemecké lietadlá sú už na ceste do Jordánska a začnú zhadzovať pomoc „najneskôr cez víkend, možno už zajtra“.



Jordánsky kráľ Abdalláh II. tieto kroky privítal, no poznamenal, že letecké zásielky sú len „kvapkou v mori“ a vyzval na zvýšenie počtu kamiónov s dodávkami smerujúcich do Pásma Gazy.



Izrael zaviedol úplnú blokádu enklávy 2. marca po tom, ako zlyhali rokovania o prímerí s Hamasom. Koncom mája zosilneli varovania pred vlnou hladomoru a začal povoľovať obnovenie obmedzeného prísunu pomoci. V nedeľu tiež oznámil zavedenie taktickej prestávky vo vojenských operáciách a minulý týždeň tiež umožnil zhadzovanie pomoci zo vzduchu. Tento spôsob poskytovania pomoci považuje OSN za nebezpečný a súčasne nedostatočný v porovnaní s dodávkami po súši.